Alles oder Nichts: Veilchen spielen im BBL-Pokal in Frankfurt

Nach der Derbyniederlage gegen Braunschweig am Mittwoch erwartet die BG Göttingen schon die nächste schwere Aufgabe: Die Mannschaft von Headcoach Johan Roijakkers tritt im Achtelfinale des BBL-Pokals am Sonntag ab 15 Uhr in der Fraport Arena bei den Frankfurt Skyliners an. „Frankfurt wird auch in dieser Saison wieder sehr solide verteidigen, so wie sie es immer gemacht haben“, sagt BG-Co-Trainer Hylke van der Zweep. „Sie haben den Kern ihrer Mannschaft zusammengehalten.“

Anders als die Göttinger sind die Skyliners noch nicht in die Saison gestartet – für sie ist es die erste Partie in dieser Spielzeit. „Wir werden sehen, ob es ein Vor- oder Nachteil für uns ist. Sie hatten ein Spiel mehr, um uns zu beobachten. Allerdings kennen wir uns nach dem Spiel jetzt auch noch ein bisschen besser“, so van der Zweep. Verzichten müssen die Veilchen auf Elias Lasisi (Oberschenkelverletzung) sowie den gesperrten Zane Waterman.