Der Fußball-Nachwuchs ist am Samstag im Einsatz

Der Samstagnachmittag auf dem Lasfelder Sportplatz bietet wieder ein volles Programm an Nachwuchsfußball, sowohl auf Kreis- als auch auf Bezirksebene rollt der Ball. Auch die Teams des JFV Rhume-Oder sind gefordert.

Um 12 Uhr startet die C-Jugend der Petershütter mit dem Ziel, den dritten Sieg in Serie in der Bezirksliga einzufahren. Zu Gast ist der Tabellennachbar der SVG Göttingen, die Kreisstädter haben einen Punkt weniger auf dem Konto als die Seestädter. Zeitgleich spielt die D-Jugend des TuSpo in der Kreisliga beim RSV Göttingen 05 II.

Im Anschluss an die C-Jugend des TuSpo spielt die C-Jugend der JSG Söse/Harz in Lasfelde, zu Gast im Stadtderby ist der VfR Dostluk Osterode. Um 16 Uhr schließt die Landesliga-A-Jugend des TuSpo den Tag ab. Zu Gast bei der Mannschaft von Armin Dreyer ist der SV Lengede. Nach der Niederlage gegen den MTV Wolfenbüttel erwartet Dreyer eine Reaktion seiner Mannschaft. Außerdem ist die Bezirksliga-B-Jugend der Petershütter um 15 Uhr zu Gast beim FC RW Rhüden. Bereits im Pokal trafen beide Teams aufeinander, damals gewann TuSpo.

In der A-Jugend-Bezirksliga ist der JFV Rhume-Oder am Samstag ab 16 Uhr zu Gast bei der JSG Eintracht HöhBernSee. In Wollbrandshausen darf zwischen dem Vierten und Dritten ein spannendes Duell erwartet werden. Die Bezirksliga-B-Jugend des JFV hat Heimrecht, sie will ab 14 Uhr in Lindau gegen die JSG Oberg/Kl. Ilsede den ersten Saisonsieg einfahren.