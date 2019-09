Drei Mannschaften des VT Südharz sind im Einsatz

Während die ersten beiden Volleyball-Mannschaften des VT Südharz an diesem Wochenende spielfrei haben, sind die dritten, vierten und fünften Frauen im Einsatz. Die dritten Damen spielen in der Bezirksliga am Samstag ab 14 Uhr bei TuSpo Weende IV in Göttingen. Nach zwei Niederlagen zum Auftakt...