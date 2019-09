Boxer machen mit öffentlichem Training Appetit auf Kampfabend

Der Hildesheimer Armenak Hovhannisyan kämpft am 12. Oktober in Braunlage um den WBC-Asia Continental Titel im Halbschwergewicht.

Braunlage. Am Samstag sind die „Hucka Boys“ auf dem Platz in der Neuen Mitte in Braunlage zu Gast, Mitte Oktober steigt im Harz ein stark besetzter Kampfabend.

Am 12. Oktober steigt im Maritim Berghotel in Braunlage die „Marco Huck Fight Night“, die Boxfans im Harz und der Umgebung fiebern dem Kampfabend bereits entgegen. Highlight ist der Hauptkampf um den WBC-Asia Continental Titel im Halbschwergewicht zwischen dem Hildesheimer Armenak Hovhannisyan und dem Ukrainer Viktor Polyakov. Hovhannisyan ist auf dem besten Weg, sich in der Weltspitze unter den Top 20 zu etablieren. Sein absolutes Vorbild ist sein Chef Marco Huck.

Auch Artur Reis, Rusto Kraft und Tommy Punch werden in Braunlage in den Ring steigen und gegen renommierte Gegner boxen. Lokalmatador Felix Lamm aus Nordhausen hat seine aktive Teilnahme als Boxer ebenfalls fest eingeplant. Insgesamt neun Kämpfe sind für den Abend terminiert.

Im Vorfeld wollen sich die „Hucka Boys“, wie die Kämpfer aus Hucks Boxstall genannt werden, bereits den Fans präsentieren. Am morgigen Samstag findet daher in Braunlage ein öffentliches Training statt. Ab 14 Uhr werden die Boxer auf dem Platz in der Neuen Mitte zeigen, was sie drauf haben. Alle interessierten Boxfans sind eingeladen. Sie können die Boxer live erleben, Autogramme der Athleten und ein Small Talk gehören selbstverständlich auch dazu.

Die Vorbereitungen für den „Rumble in the Harz“ laufen auf Hochtouren. Die Boxer trainieren derzeit zweimal täglich mehrere Stunden. Die harte Sparringsphase hat begonnen, damit alle Mitte Oktober topfit in den Ring steigen können.

Tickets für den Kampfabend am 12. Oktober im Maritim Hotel Braunlage gibt es online unter www.eventim.de.