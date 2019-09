Bad Lauterberg. Der Bad Lauterberger will die knapp 100 km und 4.000 Höhenmeter so schnell wie niemand zuvor bewältigen – zwischen zehn und zwölf Stunden peilt er an.

Marcel Höche will am Samstag den Harzer Baudensteig rocken

Mit 18 Jahren hat der Bad Lauterberger Extremsportler Marcel Höche die Kneippstadt verlassen, um im Süden der Republik zu studieren. Seitdem sind vor allem die Alpen sein bevorzugtes Revier, unter anderem nahm er in diesem Jahr am Ultra Trail Mont Blanc teil (Foto). Jetzt zieht es ihn wieder in seine Heimat.

Am Samstag will er den Harzer Baudensteig rocken und die 100 km so schnell laufen wie niemand zuvor. Zwischen zehn und zwölf Stunden peilt er für die Route von Bad Grund nach Walkenried an – eigentlich sind für den Harzer Baudensteigs sechs Tagesetappen vorgesehen. Der Bad Lauterberger will damit eine neue Bestzeit auf der Strecke aufstellen.

Der Startschuss fällt für um 7 Uhr am Parkplatz Hübichtsteg in Bad Grund, bis spätestens 19 Uhr will Höche das Ziel, das Kloster Walkenried erreichen. Dabei passiert er auf der Berg- und Talbahn unter anderem Lerbach, die Hanskühnenburg, den Großen Knollen, den Bismarkturm und den Stöberhai. Knapp 4.000 Höhenmeter werden am Ende auf der Uhr stehen.

Fastest Known Time

Höche versucht, die schnellste bekannte Zeit, (engl.: Fastest Known Time) zu unterbieten. Die Idee zu dieser Art von Kräftemessen kommt aus den USA und gewinnt in Europa immer mehr Zulauf. Außerhalb von genau markierten Wettkampfrouten können Sportler auf der ganzen Welt ihren Ambitionen so ungebundener, ursprünglicher und abenteuerlicher nachgehen.

Als der Lauterberger in der FKT-Datenbank den Baudensteig entdeckte, war er sofort begeistert. „Ich bin unglaublich gerne in meiner Heimat“, berichtet er und freut sich auf einen Lauf, der ihn über viele Wege mit besonderem Erinnerungswert und nur wenige Meter an seinem Elternhaus vorbei führen wird.