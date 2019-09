Nur D-Jugend des SV Rotenberg kann Punkte holen

Rhumspringe. Die D-Junioren punkten in beiden Begegnungen. Die E-Jugend des SVR unterliegt in Göttingen, die C-Jugend beim JFV Rhume-Oder.

Das vergangene Wochenende war für die Jugendmannschaften des SV Rotenberg weniger erfolgreich, nur die D-Junioren konnten punkten.

Die E-Junioren mussten beim RSV in Göttingen antreten. Aus dem Vorhaben, mit einem Sieg die Qualifikation für die Kreisliga zu schaffen, wurde nichts. In einem einseitigen Spiel musste man die Überlegenheit des Gegner voll anerkennen und verlor deutlich mit 1:11, der RSV war den Rotenberger Jungs in allen Belangen überlegen.

Die D-Junioren mussten zweimal ran. Am Samstag trat man beim Tabellenführer JFV Rhume/Oder II an. Stark ersatzgeschwächt, mit zwei E-Jugendspielern, wuchs die Mannschaft über sich hinaus und zeigte sehr guten Fußball. Beim 3:0-Sieg trafen Luis Rusteberg (3. und 38.) und Timo Conrady (34.). Am Montag hatte man den VfL Herzberg zu Gast. In einem guten Spiel beherrschte das Team den Gegner und war deutlich überlegen. Nils Gallander (11.) und Lukas Baars (27.) trafen vor der Pause, Sean Vieweg gelang das 3:0 (44.). Kurz vor Ende der Partie gelang Herzberg noch der Ehrentreffer (57.).

Die C-Junioren mussten beim Topfavoriten auf die Meisterschaft, dem JFV Rhume-Oder, antreten. Durch Krankheit dezimiert war gegen den körperlich robusten und agilen Gegner nichts zu bestellen. Durch großen Kampfgeist und eine herausragende Torwartleistung von Raoul Heine konnte das 0:5 (0:3)-Ergebnis zumindest einigermaßen erträglich gestaltet werden.