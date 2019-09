Beim Westernturnier in Hattorf

Westernreiter treffen sich auf der Reitanlage in Hattorf

Der Reit- und Fahrverein Hattorf bot bei strahlendem Sonnenschein eine Western-Show vom Feinsten. Ein Wochenende lang stand unter der Leitung von Klaus Hellmann das 16. EWU-C-Turnier des Westernreiten auf der Reitanlage Hattorf an.

Es zeichnete sich wieder mit mehr als 120 Nennungen als voller Erfolg aus. So boten Reiter und Pferd zum Beispiel beim Ranch Riding und Western Horsemanship tolle Leistungen. Es waren Darbietung, die von Reiter und Pferd einiges an Training verlangen. „Wir würden uns freuen, nächstes Jahr wieder viele unsere Zuschauer begrüßen zu können“, so Vereinssprecherin Loana Kutzner.

Die Ergebnisse aller Prüfungen stehen auf der Vereinshomepage unter www.reitverein-hattorf.de.