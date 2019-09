NFV-Kreis richtet eFootball-Meisterschaft in Herberg aus

Die eFootball-Kreismeisterschaften des Niedersächsischen Fußballverbandes (NFV) stoßen auf großes Interesse: Nur einen Monat nach Bekanntgabe der niedersächsischen eFootball-Turnierserie haben etliche NFV-Kreisen ihre Meisterschaften terminiert. So auch der NFV-Kreis Göttingen-Osterode. Die eFootball-Kreismeisterschaft wird am Sonntag, 24. November, ab 14 Uhr im Klubraum im Domeyerstadion in Herzberg ausgetragen.

„Die Ausschreibung richtet sich an alle Fußballvereine in unserem Kreis. Für die eFootball-Kreismeisterschaft kann jeder Verein bis zu zwei Zweier-Teams melden“, erklärt Michael Stork, der eFootball-Beauftragte im NFV-Kreis. Die besten Teams aus den Kreisen, von der Nordseeküste bis zum Harz, qualifizieren sich für die 2. eFootball-Niedersachsenmeisterschaft, die am Sonntag, 19. Januar 2020, in Hannover stattfinden wird.

„Seit mehr als einem Jahr beschäftigen wir uns intensiv mit der eFootball-Thematik“, sagt NFV-Direktor Jan Baßler. „Das Echo auf die erste Niedersachsenmeisterschaft im Januar 2019 als auch die Resonanz auf die weiterführenden Angebote und Konzeptionen zeigen uns, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Das Interesse an einem virtuellen Fußball-Angebot ist groß an der Basis. Das belegen auch die vielen Rückmeldungen, die uns aus den Vereinen erreichen. Umso gespannter sind wir, wie viele Teams schließlich bei den Kreismeisterschaften an den Start gehen werden.“

Das Teilnehmeralter der Spieler ist auf mindestens 18 Jahre begrenzt. Zudem muss ein Spieler jedes Teams registriertes Mitglied im meldenden Verein sein und einen aktiven NFV-Spielerpass besitzen. Das Turnier wird in dem Spiel FIFA auf der PlayStation 4 im „2 gegen 2“-Anstoß-Modusgespielt.

Anmeldungen sind von den Vereinen über das DFBnet-Postfach an klaus.henkel@nfv.evpost.de vorzunehmen, Anmeldeschluss ist der 3. November. Jede Anmeldung muss neben dem Vereinsnamen auch die Namen und Geburtsdaten beider Spieler enthalten.