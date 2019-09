Die ersten Herren des TTC PeLaKa unterliegen doppelt

Lasfelde. Das Bezirksoberliga-Team muss sich in Langenholtensen und gegen Seulingen/Landolfshausen geschlagen geben und wartet noch auf die ersten Punkte.

Siege und Niederlagen gab es für die Tischtennis-Mannschaften des TTC PeLaKa. Für die ersten Herren in der Bezirksoberliga deutet sich eine schwierige Saison an.

Beim Auswärtsmatch beim TSV Langenholtensen hatten es die ersten Herren der Seestädter mit dem halben ehemaligen PeLaKa-Team zu tun, wechselten doch gleich vier Spieler dorthin. Bei einem der Meisterschaftsfavoriten schlugen sich die TTC-Akteure achtbar, verloren aber dennoch mit 2:9. Für die Punkte sorgten das Doppel Alexander Gaun/Torsten Nickel und im Einzel Chris Langkabel. Am nächsten Tag empfing man einen weiteren Favoriten, den TSV Seulingen/Landolfshausen, und verlor glatt mit 0:9.

Die zweite Herrenmannschaft blieb auch im zweiten Spiel der Bezirksklassen-Saison ohne Erfolg. Man unterlag in eigener Halle dem TSV Seulingen/Landolfshausen III mit 3:9. Die drei Siege erspielten das Doppel Sven Schumann/Torsten Nickel sowie im Einzel Schumann und Detlef Fromme.

Klarer Sieg für die dritten Herren

In der 2. Kreisklasse erzielten die dritten Herren einen klaren 7:0-Erfolg gegen den SuS Tettenborn III. Alle drei Fünfsatzspiele konnten knapp gewonnen werden. Erfolgreich waren im Doppel Jan Lossie/Sandra Wallnöfer-Büschleb und Karl-Hein Regenhardt/Marc Lossie. Es folgten fünf Einzelsiege.

Die erste Damenmannschaft siegte in der Bezirksoberliga gegen ein in Unterzahl spielendes Team der TTG Sattenhausen/Wöllmarshausen klar und deutlich mit 8:0.

Im Heimspiel der 1. Kreisklasse Jugend empfing der TTC PeLaKa den TV Pöhlde. Ausschlaggebend für die 4:6-Niederlage waren beide verloren gegangenen Doppel. Danach spielten beide Mannschaften immer ausgeglichen. Daniel Söhl war in seinen beiden Einzeln erfolgreich. Weitere Siege kamen von Vlado Nicolic und Lena Krieghoff zum knappen 4:6. Im folgenden Heimspiel gegen den TTK Gittelde-Teichhütte wurde gegen einen in Unterzahl spielenden Gegner ein 5:5-Unentschieden erzielt. Tamara Lossie gab ihre Punktspieldebüt und verlor knapp in fünf Sätzen.