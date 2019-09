Petershütter A-Junioren betreiben Chancenwucher

Osterode. TuSpo-Nachwuchs spielt in der Landesliga gegen Volkmarode nur 1:1. Die A-Jugend des JFV Rhume-Oder gewinnt in der Bezirksliga in Wolfenbüttel.

Durchwachsen fiel die Bilanz der auf Bezirksebene aktiven Nachwuchsteams aus.

„Das war kein gutes Spiel von uns“, haderte TuSpo-Trainer Armin Dreyer nach dem 1:1 (1:1) seiner Landesliga-A-Jugend gegen den SC RW Volkmarode. Die Gäste gingen in der 4. Minute durch Tarek Scharifi in Führung. Der frühe Rückstand machte es für die Seestädter nicht leichter, Michel-Torge Lauenstein sorgte in der 18. Minute jedoch für den Ausgleich. In der Folge wurde TuSpo besser, zahlreiche hochkarätige Chancen wurden von der Dreyer-Elf jedoch liegen gelassen. „Die Chancenverwertung war katastrophal, so gewinnst du kein Spiel in der Liga“, fand Dreyer klare Worte.

Die A-Jugend des JFV Rhume-Oder hat in der Bezirksliga 3:1 (1:1) beim MTV Wolfenbüttel gewonnen. Der JFV geriet in der 23. Minute in Rückstand, zuvor und danach vergab der MTV etliche weitere Chancen. Eine Einzelaktion von Philipp Bode führte zum überraschenden Ausgleich (39.). In der zweiten Halbzeit zeigte sich Rhume-Oder deutlich verbessert und übernahm das Geschehen. Erneut Bode mit einem Schuss aus 25 Metern sorgte für die Führung (78.). In der Nachspielzeit machte Michel Kellner mit dem 3:1 den Sack endgültig zu.

Dämpfer für TuSpo B-Jugend

Einen Dämpfer musste die B-Jugend des TuSpo Petershütte in der Bezirksliga hinnehmen. Beim JFV Eichsfeld unterlag die Mannschaft von Marc-Andre Jäger mit 1:3 (0:3). Die Seestädter fanden gut rein und waren die bessere Mannschaft, wurden in der 18. Minute aber kalt erwischt, Niklas Müller brachte die Eichsfelder in Führung. „Wir haben mit dem Gegentor völlig den Faden verloren“, berichtete Jäger. Der Gastgeber sorgte noch vor dem Halbzeitpfiff für die Entscheidung. Lennart Jauz (24.) und Darius Sommerfeld (31.) trafen ebenfalls. Felix Just gelang in Hälfte zwei nur noch der Treffer zum 1:3-Endergebnis.

Die B-Jugend des JFV Rhume-Oder musste sich in der Bezirksliga mit 2:3 (0:3) dem SV Lengede geschlagen geben. Zunächst waren die Gäste tonangebend und führten beim Halbzeitpfiff klar. Nach der Pause kamen die Grün-Schwarzen besser ins Spiel, Maurice Kreinacke erzielte das 1:3 (45.). Sullivan Mende verkürzte in der 53. Minute sogar zum 2:3. Der JFV versuchte alles, doch fehlte nicht nur bei einem Pfostentreffer das Quäntchen Glück.