Inklusives Sportgeschehen beim Sportivationstag in Osterode

Osterode. Am Dienstag werden mehr als 500 Teilnehmer im Jahnstadion erwartet, das Organisationsteam hat in der Vorbereitung viel Zeit investiert.

Am Dienstag, 17. September, wird im Jahnstadion in Osterode wieder der Sportivationstag für Sportler mit und ohne einer Behinderung stattfinden. Dabei werden mehr als 500 Aktive mit ihren Betreuern nach Osterode kommen. Die Teilnehmer werden in den Leichtathletikdisziplinen ihr Bestes geben, um die Anforderungen für das Deutsche Sportabzeichen zu erfüllen. Für die Kinder, die noch nicht so fit in der Leichtathletik sind, gibt es differenzierte Spiel- und Bewegungsangebote im Stadion.

Das Organisationsteam mit Günter Thiele, Petra Graunke und Renate Wagner vom KSB Göttingen-Osterode hat viele Stunden investiert, damit der Sportivationstag optimal vorbereitet ist. Unterstützt werden sie von Helfern der örtlichen Sportvereine, der Berufsbildenden Schulen und auch den treuen Partnern aus der regionalen Wirtschaft. „Die Vorbereitung und Durchführung bedeutet für alle Beteiligten ein sehr großes ehrenamtliches Engagement. Aber sobald wir die fröhlichen und stolzen Kinder auf dem Siegerpodest erleben, wissen wir wieder, dass sich jede einzelne Stunde unseres Einsatzes gelohnt hat“, freut sich Organisationschef Günter Thiele.

Der Stellenwert wird durch die Teilnahme zahlreicher Ehrengäste verdeutlicht. Sie werden bei der Begrüßung und der Siegerehrung mitwirken und damit auch die Anerkennung für die jungen Sportler mit einer geistigen Behinderung zum Ausdruck bringen. Dabei sein wird auch wieder BSN-Vizepräsident Karl-Heinz Mull. „Es wird sicherlich auch in diesem Jahr ein Fest der Bewegung und Begegnung für alle Teilnehmenden. Unser Dank gilt insbesondere allen ehrenamtlichen Helfern und den Förderern für ihr Engagement“, erklärt Mull im Vorfeld.