Hattorf steht am Wochenende im Zeichen des Westernreitens

Der Reit- und Fahrverein Hattorf lädt wieder zum Westernturnier ein. Die Traditionsveranstaltung findet am anstehenden Wochenende statt, der Samstag und der Sonntag stehen in Hattorf im Zeichen des Westernreitsports.

Viele freiwillige Helfer und Aktive sind seit Wochen mit den Vorbereitungen beschäftigt, um wieder optimale Bedingungen zu schaffen. Am Samstag werden die Pforten um 7.30 Uhr geöffnet, am Sonntag beginnt das Programm auf dem Gelände an der Mühlenwehrstraße sogar schon um 7 Uhr.

„Für das leibliche Wohl sorgen wir mit selbstgebackenen Kuchen sowie mit Grillgut, herzhaften Leckereien und kühlen Getränken. Wir würden uns freuen, viele Zuschauer begrüßen zu können“, berichtet Loana Kutzner vom gastgebenden Verein.

Weitere Informationen sowie die Startzeiten der einzelnen Wettbewerbe unter www.reitverein-hattorf.de.