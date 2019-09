JFV Rhume-Oder unterliegt im Spitzenspiel gegen SalzGitter

Einige Spiele absolvierten die Nachwuchsmannschaften aus dem Altkreis, die auf Bezirksebene aktiv sind.

Ein mutiger Auftritt beim MTV Gifhorn blieb für die Landesliga-A-Jugend des TuSpo Petershütte unbelohnt. Der Gastgeber ging früh in Führung, Kevin Löhr war zur Stelle (7.). Bis zur Pause konnte man die starke MTV-Offensive in Schach halten, nach dem Seitenwechsel erhöhte Gifhorn aber doch. Tjark Lemke traf zum 2:0 (54.). Doch TuSpo bewies Moral. Michel-Torge Lauenstein sorgte für den Anschlusstreffer (69.), der aufgrund der Einstellung verdiente Ausgleich blieb aber aus. „Das war eine starke Leistung von uns, im letzten Drittel vor dem Tor hat und jedoch die Zielstrebigkeit und Kaltschnäuzigkeit gefehlt. Das war ein mutiger Auftritt“, analysierte Trainer Armin Dreyer.

Im Spitzenspiel der Bezirksliga Süd musste sich die A-Jugend des JFV Rhume-Oder dem SC Union SalzGitter in den letzten Minuten mit 2:4 (0:1) geschlagen geben. SalzGitter bleibt damit verlustpunktfrei Tabellenführer. Die JFVler machten dort weiter wo, sie in der Vorwoche aufgehört hatten und bestimmten die Partie. In der 15. Minute nutzen die Gegner jedoch einen Fehler im Spielaufbau eiskalt zum 0:1 aus. Rhume-Oder ließ nicht nach, der Ausgleich fiel zunächst aber nicht. Nach dem Seitenwechsel traf Tom Waßmann endlich nach einem Freistoß von André Brakel zum 1:1 (50.). Eine Standardsituation sorgte für das 1:2 (60.), Philipp Bode per Volleyabnahme aus 20 Metern markierte den verdienten 2:2-Ausgleich (78.). Nach einer Zeitstrafe musste der JFV anschließend in Unterzahl spielen, die Gäste trafen prompt zum 2:3 (85.). Als Rhume-Oder alles nach vorne war, fiel sogar noch das 2:4 (90.) – die Leistung bei den Grün-Schwarzen stimmte aber.

Kantersieg für TuSpos B-Jugend

Mit 11:0 (3:0) gewannen die B-Jugend des TuSpo Petershütte in der Bezirksliga gegen den SC Hainberg. Vor allem in der zweiten Halbzeit deklassierte man die Gäste. Damit setzte TuSpo ein Zeichen im Kampf um die oberen Plätze. Die Torschützen für Petershütte waren Finn Killig (3), Cem Anlama, Jannik Böttcher (3), Leon Waal, Kevin Xhaferri und Maximilian Breitenbach. Ein Treffer resultierte aus einem Eigentor.

Die Petershütter C-Jugend von Jonny Retzlaff versuchte gegen den Bezirksliga-Tabellenführer SC Hainberg, ein frühes Gegentor zu vermeiden und den Gegner nicht ins Spiel kommen zu lassen. Das gelang, es entwickelte sich eine ereignisarme Partie. In der 29. Minute mussten die Seestädter nach einer Ecke doch das 0:1 hinnehmen. In der zweiten Hälfte entwickelte sich ein offenes Spiel, bei dem TuSpo gute Chancen liegen ließ. Das wurde bestraft, mit einem Doppelschlag sorgte der SCH für die Entscheidung (50., 53.). „Hainberg ist am Ende der verdiente Sieger, da sie in den entscheidenden Situationen immer einen Schritt schneller waren“, so Retzlaff.