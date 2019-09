Osteroder Triathleten beenden Saison mit starken Leistungen

Da für die Osteroder Triathleten einer der Saisonhöhepunkte, die Teilnahme am Cologne-Triathlon-Weekend, aufgrund der kurzfristig entzogenen Genehmigung durch die Stadt Köln und der daraus resultierenden Absage der Rennen ins Wasser fiel, gingen die Sportler zum Saisonabschluss kurzentschlossen in Wolfenbüttel an den Start – mit Blick auf die Ergebnisse die richtige Entscheidung.

Franziska Lindert, hochgemeldet in die weibliche Jugend, um teilnehmen zu dürfen, sicherte sich bei ihrem ersten Start über die Sprintdistanz 400 Meter Schwimmen, 20 Kilometer Radfahren und 5 Kilometer Laufen den Sieg in dieser Altersklasse. Im Gesamtfeld erreichte sie unter etwas mehr als 50 Damen in 1:19 Stunden einen guten 22. Platz. Kathrin Lindert erreichte in 1:16 Stunden den 14. Gesamtrang und siegte in der Altersklasse W45.

Marco Hunger zeigte sich von den Sturzverletzungen, die er sich beim ICAN in Nordhausen zugezogen hatte, gut erholt. Er ließ auf Platz 58 knapp 100 Konkurrenten hinter sich und lief in der Altersklasse M40 auf Platz neun über die Ziellinie. Noch besser verlief der Wettkampf für Jörg Lindert. Er konnte mit knapp über 59 Minuten erstmals auf dieser Distanz unter der Stundengrenze bleiben, siegte in der M40 und sicherte sich mit Platz drei im Gesamteinlauf einen Platz auf dem Podest.