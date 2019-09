Staffel der LG Osterode sprintet auf das Siegerpodest

Am vergangenen Wochenende fanden die Landesmeisterschaften der Leichtathleten in Rüningen statt. Die LG Osterode war mit sechs Athleten am Start.

Den Auftakt am Samstag machte Paul Kirchhof, der als U18-Athlet über die 100 m bei der höheren Altersklasse U20 gestartet war. Über zwei Siege in seinen Vor- und Zwischenläufen qualifizierte sich Kirchhof für das Finale der besten Acht und landete in 11,40 Sekunden auf einem hervorragenden dritten Platz.

Beim Speerwerfen der M14 ging Robin Bergmann an den Start, verpasste aber mit 28,33 m als Neunter das Finale, ebenso wie mit 12,99 Sekunden über die 100 m. Besser lief es für Bergmann am Sonntag mit 10,19 m im Kugelstoßen, was den sechsten Platz bedeutete. Ebenfalls in der M14 konnte Milian Zirbus als Vorlaufsieger in das 100 m-Finale einziehen. Hier belegte er in 12,69 Sekunden einen guten fünften Platz. In der M15 reichten für Moritz Hartmann 12,67 Sekunden nicht für den Zwischenlauf.

Eine große Überraschung gelang der männlichen U16-Staffel mit Moritz Hartmann, Milian Zirbus, Jakob Leonardt und Robin Bergmann über 4 x 100 m. In 50,32 Sekunden verbesserten die vier Jungs nicht nur den 14 Jahre alten Kreisrekord um mehr als zwei Sekunden, sondern sprinteten sehr überraschend als Dritte auch auf das Podest.

Bei der W15 ging Lena Morig nach überstanden Erkältung über die 2.000 m und 800 m auf die Laufbahn. Über 2.000 m konnte sie am Anfang das Tempo gut mitgehen und hielt sich an der Spitze des Feldes. Nach einer Tempoverschärfung 600 Meter vor dem Ziel musste Morig der vorangegangenen Krankheit etwas Tribut zollen und wurde am Ende in ordentlichen 7:18.21 Minuten Sechste. Mit 2:31,68 Minuten über 800 m merkte man ihr das Rennen des Vortags an, sie belegte Rang elf.

Die guten Leistungen bei dem späten Termin bestätigen die kontinuierliche Arbeit der Trainer, alle Beteiligten können jetzt langsam die Saison ausklingen lassen.