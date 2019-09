TuSpo fährt zur Eintracht-Reserve

So wie gegen den SC Gitter wollen die Petershütter auch in Braunschweig jubeln.

Braunschweig. Die Petershütter spielen in der Landesliga am Abend des 6. September in der Hamburger Straße.

Schon am 6. September wird es für die Fußballer des TuSpo Petershütte in der Landesliga wieder ernst. Der Aufsteiger ist bei der Reserve von Eintracht Braunschweig zu Gast, gespielt wird ab 19.30 Uhr auf dem Nebenplatz des Eintracht-Stadions in der Hamburger Straße. Die Gäste wollen dabei an die Leistungssteigerung des vergangenen Wochenendes anknüpfen, diesmal soll aber auch Zählbares dabei herumkommen.

Mut macht Trainer Wolfgang Pilz, dass seine Mannschaft nach den drei deutlichen Niederlagen beim SC Hainberg ein spürbar besseres Auftreten an den Tag legte. „Wir haben das Tempo und die Zweikämpfe angenommen“, urteilte er im Anschluss. Daran gilt es für die Seestädter nun in der Löwenstadt anzuknüpfen, will man nicht die fünfte Niederlage in Folge kassieren.

Freiwilliger Abstieg aus der Oberliga

Die Gastgeber spielten in der vergangenen Saison noch in der Oberliga, das allerdings unter anderen Voraussetzungen. Um Geld zu sparen, wollte der BTSV ursprünglich die zuvor als reine U23-Truppe aufgelaufene zweite Mannschaft komplett abmelden. Entsprechend standen die Braunschweiger früh als freiwilliger Absteiger fest.

Dann erfolgte bei der Eintracht doch ein Umdenken – das Team ist nun allerdings nicht mehr dem Nachwuchsleistungszentrum untergeordnet und eine echte Amateurmannschaft. Praktisch in Rekordzeit wurde im Sommer ein Kader zusammengestellt. Einziger verbliebener Akteur aus der vergangenen Oberliga-Spielzeit ist Linksverteidiger Gunnar Niemann, doch auch mit dem zusammengewürfelten Haufen gelang unter Trainer Marcus Danner mit sechs Punkten aus fünf Spielen ein ordentlicher Start.

Einer der Spieler, der in der vergangenen Saison für die Eintracht auflief, ist Jonas Wand. Er kehrt nun im TuSpo-Trikot zurück an die Hamburger Straße, viele Insider-Tipps wird er seinem Trainer ob der großen Veränderungen beim BTSV jedoch nicht geben können.

Die Petershütter setzen zum heutigen Spiel in Braunschweig einen Reisebus ein, einige Plätze zur Mitfahrt sind noch vorhanden. Abfahrt ist um 17 Uhr am Lasfelder Sportplatz. Weitere Infos bei Mark Winter, Telefon 0173/2823430.