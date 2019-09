Die „Absaufenden Spackos“ siegen doppelt

Schwiegershausen. Auf ein rundum gelungenes Vereinssportfest blicken die Verantwortlichen des TSV Schwiegershausen zurück. 18 Mannschaften beim Fungolf und 17 beim Wikinger-Schach-Turnier sowie zahlreiche Gäste und Abordnungen von fast 20 Schwiegershäuser Vereinen zur Pavilloneinweihung am Samstag, dazu mehr als 60 Fahrradfahrer und Walker am Sonntagvormittag sowie zum Abschluss 43 Kinder zum traditionellen Dreikampf als Abschluss einer erfolgreichen Veranstaltung lassen Vorstand und Turnrat optimistisch in die Zukunft blicken.

Eröffnet wurde das Sportfest am Samstag um 14 Uhr mit einem Turnier im Fungolf. Auf zehn fantasievoll angelegten Bahnen galt es, die Mannschaftssieger bei den Kids und Erwachsenen zu ermitteln. Neben Klo und Waschmaschine mussten unter anderem Autoreifen, Schanzen, Bierrutsche und Tunnel überwunden werden. Bei den Kids setzten sich am Ende die „Absaufenden Spackos“ souverän durch, bei den Erwachsenen sicherte sich die Schützengesellschaft 2021 den Sieg.

Pavillon wird offiziell übergeben

Um 16 Uhr durfte der Vorsitzende Olaf Kaisner dann im Namen des gesamten Vorstandes vor zahlreichen örtlichen Vereinen und Gästen den neu erbauten Pavillon offiziell seiner Bestimmung übergeben. Nach einem kurzen Rückblick, welcher mit der Idee im Jahr 2010 begann und mit lustigen Anekdoten gespickt bis zur Fertigstellung im Sommer dieses Jahres führte, machte er auf die Wichtigkeit solcher Projekte für die gesamte Dorfgemeinschaft aufmerksam. Der Vorsitzende beschloss die Einweihung mit dem Wunsch, dass der Pavillon in Zukunft vielen Vereinen des Dorfes für lange Zeit Freude bereiten wird.

Direkt im Anschluss startete dann das Turnier im Wikingerschach. 17 Teams kämpften auf fünf Spielfeldern um den Sieg. Bei den Kids konnten sich hierbei wie schon beim Fungolf die „Absaufenden Spackos“ durchsetzen. Bei den Erwachsenen machte die Sporthallenstraße 08/15 der Schützengesellschaft 2021 in Sachen Doppelsieg einen Strich durch die Rechnung. Sie konnte sich im Finale knapp den Sieg sichern. Tag eins klang bei sommerlichen Temperaturen in geselliger Runde rund um das Vereinszelt aus.

60 Radfahrer starten zu ihrer Tour

Am Sonntag starteten 60 Radfahrer zu ihrer Fahrradtour. Es standen wie in den Vorjahren 20 und 40 km zur Auswahl. Parallel gingen sechs Walker auf die 7,5 km Sportabzeichendistanz, welche von allen mit Gold erfüllt wurde. Nachdem sich alle Sportler in der Mittagspause gestärkt hatten, begann um 13 Uhr mit dem Dreikampf der Kinder der sportliche Höhepunkt des Schwiegershäuser Sportfestes.

Siegerehrung für die Kinder. Foto: Verein

Im Sprint, Ballwurf und Weitsprung wurden die Sieger der verschiedenen Altersklassen ermittelt. Laut wurde es im Anschluss noch einmal, als die Kinder in drei Gruppen auf der 800 m Distanz ihre Sieger ermittelten. Die Strecke führte dreimal am Vereinszelt vorbei, wo sie in jeder Runde mit lautstarkem Beifall angefeuert wurden. Während der Auswertung nutzten die Erwachsenen die Wartezeit, um fehlende Leistungen für das Sportabzeichen abzulegen. Mit der Siegerehrung für die Kinder wurde das Sportfest 2019 am Nachmittag beendet. Alle Kinder erhielten neben der Urkunde noch ein Eis zur Belohnung.