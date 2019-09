Talentscouts machen im Finale mit dem Gegner kurzen Prozess

Badenhausen. 22 Mannschaften gehen beim Wikinger-Schach-Turnier der TSG Badenhausen an den Start, das Finale wird zu einer eindeutigen Angelegenheit.

Die TSG Badenhausen hatte zum Wikinger-Schach-Turnier auf den Sportplatz am Johannisborn geladen. 22 Mannschaften nahmen den Kampf um den Wikingerpokal auf. „Es war erfreulich, dass in diesem Jahr sehr viele junge Spielerinnen und Spieler mit ihren Mannschaften am Start waren“, berichtete Bernd Püllmann, Pressewart der TSG.

In den Vorrundenspielen ging es sehr spannend zu. Dies führte dazu, dass in drei Gruppen erst ein Stechen die Platzierungen festlegte. Nach der Zwischenrunde hatten sich die Talentscouts, die Platzhirsche, die Holzwürmer und das Offizium 2018 für das Halbfinale qualifiziert. In zweit hart umkämpften Partien setzten sich die Platzhirsche und Talentscouts durch. Das Endspiel war dann allerdings eine sehr einseitige Angelegenheit. Die Talentscout“ machten kurzen Prozess und siegten souverän. Auf den Plätzen drei und vier folgten die Holzwürmer und das Offizium 2018.

Erstmals nahm ein Team aus den neuen Bundesländern an dem Turnier teil, gespielt wird schon seit 2011. Sie hatten durchs Internet von der Veranstaltung erfahren. Das Feedback der Mannschaft war sehr positiv, eine erneute Teilnahme ist bereits geplant.