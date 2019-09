Wacker Nordhausen will bei den Hertha-Bubis punkten

Für den FSV Wacker 90 Nordhausen steht in der Fußball-Regionalliga Nordost die nächste englische Woche an. Am Mittwoch reisen die Rolandstädter zum Spitzenspiel nach Berlin und sind zu Gast beim Tabellenführer Hertha BSC II. Anpfiff im Stadion auf dem Wurfplatz ist um 19 Uhr. Die Hertha-Bubis sind...