Der 1. VC Pöhlde muss sich erst im Finale geschlagen geben

Am Samstag starteten die Verbandsliga-Volleyballer des 1. VC Pöhlde in die neue Saison. Die Pöhlder absolvierten bei der ersten Runde des Verbandspokals ihre ersten Pflichtspiele und wurden nur im Finale von GfL Hannover III besiegt. Die erste Pokalrunde wird in Turnierform gespielt, wobei nach der...