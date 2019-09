BG Göttingen gewinnt Testspiel gegen die Leuven Bears

Die BG Göttingen hat auch das zweite öffentliche Testspiel vor heimischem Publikum gewonnen. Die Mannschaft von BG-Headcoach Johan Roijakkers besiegte am Sonntagabend die Leuven Bears 95:80 (41:47). Vor 1.121 Zuschauern brauchten die Südniedersachsen eine Halbzeit, um in die Partie zu kommen. Im dritten Viertel zeigten die Göttinger mehr Einsatz in der Verteidigung und drehten so das Spiel. Bester Veilchen-Werfer war Dennis Kramer mit 17 Punkten.

Die Veilchen taten sich zu Beginn schwer gegen die ausgeruhten Belgier und lagen schnell 3:8 zurück (3.). Dann spielten die Hausherren, die nach kurzer Zeit auf Mathis Mönninghoff (Knieverletzung) verzichten mussten, mit mehr Energie und gingen zum ersten Mal in Führung (14:12/7.). Doch in der Verteidigung lief es weiterhin nicht gut, so dass die Bären sich durch einen 0:10-Lauf auf 14:22 absetzten (9.). Auch im zweiten Abschnitt bereitete die Verteidigung der Roijakkers-Truppe zunächst Sorgen. Kurz vor Ende der ersten Hälfte stimmte der Einsatz der Göttinger dann wieder, in die Kabine ging es mit nur mit vier Punkten Rückstand (41:45).

Veilchen drehen die Partie

Nach dem Seitenwechsel bemühten sich die Göttinger, die Partie zu drehen. Nachdem Leuven auf 56:62 weggezogen war, nahm Roijakkers eine Auszeit. Im Anschluss ließ sein Team einen 13:0-Lauf zur 69:62-Führung folgen. Im letzten Viertel spielten die Veilchen dann mit deutlich mehr Energie in der Verteidigung und bauten ihre Führung weiter aus (82:68/34.).

Zwar kamen die belgischen Gäste noch einmal auf zehn Zähler heran, aber die Hausherren zeigten mehr Einsatz und ließen den Bären keine Chance auf den Sieg. „In der ersten Halbzeit waren zu viele Spieler nicht anwesend. Im dritten Viertel haben wir dann angefangen Basketball zu spielen und besser verteidigt. So sind wir zu einfachen Punkten nach Schnellangriffen gekommen“, sagte BG-Coach Roijakkers.