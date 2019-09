Die Basketballerinnen der Flippo Baskets BG 74 Göttingen haben das Turnier in Nördlingen gewonnen.

Veilchen Ladies gewinnen den Fendt-Caravan-Cup in Nördlingen

Die Erstliga-Basketballerinnen der Flippo Baskets BG 74 Göttingen haben den hochkarätig besetzten Fendt-Caravan-Cup im bayerischen Nördlingen gewonnen. In einem spannenden Finale setzte sich das Team von Trainer Goran Lojo mit 72:63 (33:38) gegen die gastgebenden XCYDE Angels durch. Im Halbfinale hatten die Göttingerinnen Aufsteiger Heidelberg mit 88:62 (44:23) bezwungen.

Headcoach Lojo hatte den kompletten Kader mit zwölf Akteurinnen zur Verfügung. Vasiliki Karambatsa war von der griechischen Nationalmannschafts zurück, Alissa Pierce konnte ebenfalls mitwirken. Auch die in der vergangenen Woche verpflichtete US-Amerikanerin Jill Morton war dabei, obwohl sie erst am Freitag in Göttingen angekommen war. Von den im Test befindlichen Nachwuchsspielerinnen war Marika Fengkohl mitgereist.

Gegen den DBBL-Aufsteiger aus Heidelberg erwischten die Veilchen Ladies im ersten Match einen tollen Start und führten bereits nach dem ersten Viertel mit 23:14. Diese Überlegenheit setzte fort, so dass die BG-Damen stets mit mehr als 25 Zählern in Front lagen. Beste Spielerin war Megan Mullings, der mit 29 Punkten, zwölf Rebounds und zehn Steals ein Triple-Double gelang.

Im Finale ging es gegen die Gastgeberinnen. Nach Startschwierigkeiten lagen die Göttingerinnen schon zur Pause mit fünf Punkten vorne. Diese Führung konnte bis zur Schlusssirene verteidigt werden. Stark agierte Viki Karambatsa, sie war mit 15 Zählern Topscorerin.

Am kommenden Wochenende treten die Veilchen Ladies bei einem internationalen Turnier in die tschechische Republik an. Dort stehen drei Partien gegen Teams aus dem Gastgeberland, der Slowakei und Polen auf dem Programm.