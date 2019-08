Der NFV ermittelt Kreismeister im eFootball

Ein Spieler hält ein Playstation Controller in der Hand.

Barsinghausen. Die Kreismeister spielen anschließend in Hannover um die Niedersachsenmeisterschaft. Gespielt wird FIFA auf der PlayStation 4.

Der Niedersächsische Fußballverband geht beim Thema eFootball den nächsten Schritt. Nach dem 1. eFootball-Cup mit 64 Vereinen zu Beginn des Jahres in Barsinghausen, der Publizierung eines eFootball-Ratgebers für Vereine sowie der Ernennung von eFootball-Beauftragten in allen NFV-Kreisen als kooptierte Mitglieder der Kreisspielausschüsse folgt jetzt der Startschuss für den sportlichen Wettbewerb an der Konsole.

Bis Ende dieses Jahres sollen in allen 33 NFV-Kreisen eFootball-Kreismeisterschaften nach einheitlichen Standards ausgetragen werden. Die besten Teams aus den Kreisen qualifizieren sich schließlich für die 2. Niedersachsenmeisterschaft, die im Januar 2020 in Hannover stattfinden wird.

An den Kreismeisterschaften teilnehmen können alle Fußballvereine des jeweiligen NFV-Kreises. Jeder Verein kann bis zu zwei 2er-Teams melden. Das Teilnehmeralter ist kreisübergreifend auf mindestens 18 Jahre begrenzt. Zudem muss ein Spieler jedes Teams registriertes Mitglied im meldenden Verein sein und einen aktiven NFV-Spielerpass besitzen. Gespielt werden die eFootball-Kreismeisterschaften an der PlayStation 4 mit dem Titel FIFA im Modus „2 vs. 2“.

Weitere Informationen auf der Verbands-Homepage unter www.nfv.de.