BG Göttingen testet am Wochenende in der Sparkassen-Arena

Das lange Warten hat endlich ein Ende: An diesem Wochenende können Fans der BG Göttingen das neue Team bei den öffentlichen Testspielen gegen Hubo Limburg United am Samstag ab 15 Uhr und die Leuven Bears am Sonntag ab 18 Uhr erstmals in der Sparkassen-Arena in Aktion sehen.

Bis zum Saisonstart mit dem Derby gegen die Basketball Löwen Braunschweig am Mittwoch, 25. September, (20.30 Uhr, Sparkassen-Arena) vergeht dann noch ein bisschen Zeit – aber Tickets können sich die Veilchen-Anhänger schon in der kommenden Woche sichern. Der Kartenvorverkauf für den Saison-Auftakt startet am Dienstag, 3. September. Ebenfalls in den Vorverkauf gehen die Partien gegen Rasta Vechta (13. Oktober), die MHP Riesen Ludwigsburg (26. Oktober), die EWE Baskets Oldenburg (10. November) und die Gießen 46ers (23. November).

Veilchen-Fans, die noch mit einer Sitzplatzdauerkarte liebäugeln, sollten sich nun beeilen. Denn sobald die Einzeltickets in den Vorverkauf gehen, werden durch die Belegung der Einzelplätze bei den verschiedenen Spielen nur noch wenige Sitzplatzdauerkarten verfügbar sein.

Die Tickets und Dauerkarten sind erhältlich in der BG-Geschäftsstelle am Schützenplatz in Göttingen oder im Online-Ticketshop auf www.bggoettingen.de.