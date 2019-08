Tierisches Treffen: Grizzlys duellieren sich mit Haien

Das Gastspiel der Grizzlys Wolfsburg in Braunlage hat inzwischen schon Tradition. Jedes Jahr vor dem Saisonbeginn in der DEL absolvieren die Kufencracks aus der Autostadt ein Vorbereitungsspiel im Wurmbergstadion. Wie im vergangenen Jahr treffen die Wolfsburger dabei am Freitag auf die Kölner Haie,...