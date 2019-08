Frauen des FC Westharz spielen heute in Göttingen

Für die Bezirksliga-Fußballerinnen des FC Westharz steht am Freitagabend das zweite Punktspiel der Saison an. Der Aufsteiger ist ab 19 Uhr bei der SVG Göttingen II gefordert, gespielt wird im Stadion am Sandweg. Nach dem erfolgreichen Start und dem Dreier gegen Moringen wollen die Westharzerinnen...