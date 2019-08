Schalkes Aufsichtsratsvorsitzender Clemens Tönnies blickt bei einer Pressekonferenz in die Runde.

Goslar. Die für den 9. September geplante Veranstaltung der Reihe „Der Berg ruft – Zukunft fördern“ am Rammelsberg muss erneut verschoben werden.

Kein Ersatz für Tönnies, Diskussionsrunde in Goslar fällt aus

Die Paarung stand unter keinem guten Stern. Der Diskussionsabend am Rammelsberg mit Clemens Tönnies, Aufsichtsratsvorsitzender des FC Schalke 04, und Martin Kind, Geschäftsführer der Profifußballer bei Hannover 96, muss erneut abgesagt werden. Bereits im März wurde der Termin der Diskussionsreihe „Der Berg ruft – Zukunft fördern“ kurzfristig verschoben, sollte am 9. September nachgeholt werden. Nun lässt Tönnies aufgrund umstrittener Aussagen sein Amt vorerst ruhen; ein Ersatz konnte so kurzfristig nicht gefunden werden.

Die Zusage von Hannover-96-Präsident Martin Kind steht nach wie vor. Er möchte sich zu einem späteren Zeitpunkt unter dem Titel „50 + 1 oder jeder macht Seins“ in der Waschkaue des Rammelsberges dem deutschen Spitzen-Fußball widmen. Nun gilt es, einen zweiten Sportfunktionär als Mitdiskutanten für die Veranstaltung zu gewinnen. Die Veranstalter sind zuversichtlich, dass dies zeitnah gelingen wird.