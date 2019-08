Die Osteroder Triathleten zeigen sich weiter in guter Form

Nach den Sommerferien haben die Osteroder Triathleten die erfolgreiche Saison mit weiteren Siegen und guten Platzierungen fortgesetzt.

Ann-Christin und Franziska Lindert vom SFC Harz-Weser starteten zunächst beim Scheunenhof -Triathlon in Nordhausen. Franziska Lindert sicherte sich dort nach Podestplätzen in der Slowakei und beim Cherry-Man in Witzenhausen erneut einen Platz auf dem Treppchen, in Nordhausen allerdings nicht in der Gesamtwertung, sondern nur in der Altersklassenwertung der weiblichen Jugend B. Nach 400 Meter Schwimmen, 10 Kilometer Radfahren und 2,5 Kilometern Laufen lieferte sie als Dritte den Nachweis, die gute Form über die Wettkampfpause gerettet zu haben.

Ann-Christin Lindert, beim Cherry-Man knapp hinter ihrer Schwester auf Gesamtrang drei, musste in Nordhausen erstmals einen Triathlon in dieser Länge bestreiten und hatte mit dem Schwimmen im Freiwasser Probleme. Im Ziel musste sie sich mit Rang sieben bei den Schülerinnen A zufriedengeben.

Start beim ICAN

Am Tag nach dem Scheunenhof-Triathlon starteten Kathrin und Jörg Lindert sowie Marco Hunger für den MTV Förste beim ICAN Nordhausen. Kathrin Lindert siegte mit der Zeit von 3:19 Stunden in der W45 auf der kürzeren Strecke (1 Kilometer – 53 Kilometer – 10 Kilometer). Jörg Lindert gewann die M45 in 4:39 Stunden auf der längeren Strecke (1,9 Kilometer – 85 Kilometer – 21 Kilometer). Hunger erwischte einen rabenschwarzen Tag und landete ausgelöst durch einen Wespenstich mit dem Fahrrad im Straßengraben – zum Glück, ohne schwere Verletzungen davonzutragen.

Beim Göttinger Stadtwerke-Triathlon lief es für Franziska Lindert noch besser. Über die Distanz 200 Meter Schwimmen, 10 Kilometer Radfahren und 2 Kilometer Laufen ließ sie alle weiteren Jugendlichen und sämtliche Frauen, die diese Distanz zum Einstieg in den Triathlonsport nutzten, hinter sich und holte in der Zeit von 37:50 Minuten den Gesamtsieg.

Im Duell mit älterer Konkurrenz

Ann-Christin Lindert zeigte gegen die fast ausnahmslos ältere Konkurrenz ebenfalls eine großartige Leistung und lief nur 2 Minuten später auf Gesamtrang 4 über die Ziellinie im Jahnstadion.

Kathrin und Jörg Lindert gingen in Göttingen beim Sprint über 500 Meter Schwimmen, 20 Kilometer Radfahren und 5 Kilometer Laufen an den Start. Für Kathrin Lindert reichte die Zeit 1:23 Stunden für Rang acht in der W45. Jörg Lindert sicherte sich in der Zeit von 1:03 Stunden Platz zwei in der M45. Unter den 325 Herren, die das Ziel erreichten, belegte er einen guten 16. Platz. Da die beiden mit einem Abstand von 20 Minuten gestartet waren, kamen sie in den Genuss, gemeinsam über die Ziellinie laufen zu können. Zusammen mit Karsten Brakebusch vom MTV Förste, der die Distanz auf Platz 18 in der Klasse M50 in 1:17 Stunden bewältigte, erreichten die drei MTV-Sportler Rang 16 in der Mannschaftswertung.