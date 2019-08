Deutschland Tour: Radprofis präsentieren sich in unserer Region

Göttingen. Die Strecke der Deutschland Tour 2019 führt ab Donnerstag an drei Tagen durch Südniedersachsen. In Göttingen wird Station gemacht.

Bei der Deutschland Tour 2019 ist in diesem Jahr ein international hochklassiges Fahrerfeld vertreten. Der Kampf um den Gesamtsieg verspricht auf vier Etappen und 717,5 Kilometern von Hannover nach Erfurt Spannung bis zum letzten Tag – an drei Tagen sind die Radprofis auch in der Region Südniedersachsen unterwegs.

Am heutigen Donnerstag gibt es einen ersten Vorgeschmack, wenn das Peloton auf der ersten Etappe von Hannover nach Halberstadt den Nordharz kreuzt. Besonderes Augenmerk liegt dabei auf Seesen, schließlich wird hier zum einen eine Sprintwertung abgenommen, zum anderen folgt kurz danach der steile Anstieg mit Rampen bis zu 15 Prozent zum Sternplatz. Über Lauthental und Langelsheim führt die Strecke in östlicher Richtung dann nach Halberstadt.

Am Freitag und Samstag rückt Göttingen in den Fokus der Radsportfans. Zunächst endet am Freitag die zweite Etappe in der Unistadt, auf den letzten Kilometern mit zwei giftigen Anstiegen zur Herzberger Landstraße ist ein packendes Finale zu erwarten. Das Ziel selbst liegt in der Weender Landstraße.

Am Samstag ist Göttingen der Startort für die dritte Etappe, die nach Eisenach führt. Nach einigen neutralisierten Kilometern durch die Göttinger Innenstadt, bei denen sich die Radprofis den Zuschauern präsentieren, erfolgt der scharfe Start etwas außerhalb der Stadt auf dem Weg in das Eichsfeld.