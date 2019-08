DFB-Frauen treffen Samstag in Kassel auf Montenegro

Nach der WM ist vor der EM: Am Samstag, 31. August, startet die deutsche Frauen-Nationalmannschaft in die Qualifikation zur Europameisterschaft in England 2021. Im Auestadion in Kassel empfängt das Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg ab 12.30 Uhr zum ersten Mal in der Verbandsgeschichte die Auswahl Montenegros. Die Gäste reisen als eine der jüngsten Frauen-Nationalmannschaften Europas nach Deutschland.

„Nachdem wir gemeinsam mit den Spielerinnen die Erkenntnisse unserer WM-Analyse aufgearbeitet und den weiteren Weg der nächsten zwei Jahre aufgezeigt haben, geht der Blick jetzt nach vorne: Wir wollen uns als Gruppenerster für die Endrunde in England qualifizieren und mit viel Spielfreude zur EM. Das möchten wir den Zuschauerinnen und Zuschauern in Kassel zeigen“, verspricht Nationaltrainerin Martina Voss-Tecklenburg im Vorfeld.

Einige Eintrittskarten für das Spiel sind noch online im DFB-Ticketshop unter tickets.dfb.de erhältlich.