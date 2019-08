Fanclub Veilchen-Power lädt zum Fan-Workshop ein

Der Fanclub Veilchen-Power sorgt bei den Heimspielen der BG Göttingen für Stimmung. Um diese zur kommenden Saison noch mehr anzuheizen, lädt der Fanclub am Sonntag, 1. September, ab 15 Uhr (VIP-Raum der Sparkassen-Arena) zu einem Fan-Workshop ein. „Neue Fangesänge, Choreographien oder sonstige Aktionen: Wir freuen uns auf eure Ideen“, so der Fanclub.

Gemeinsam mit anderen Veilchen-Fans sollen beim Workshop kreative Ideen ausgearbeitet und dann im Laufe der Saison umgesetzt werden. Teilnehmen darf jeder, der sich einbringen will. „Es ist jeder herzlich willkommen, der unsere BG im Herzen trägt“, schreibt der Fanclub in seiner Einladung. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich – Interessierte können am Sonntag einfach vorbeikommen.