TSV Schwiegershausen feiert zwei Tage sein Vereinssportfest

Traditionell feiert der TSV Schwiegershausen als Abschluss der Rasensaison Ende August und Anfang September sein Vereinssportfest auf dem Sportplatz. Am Samstag, 31. August, und Sonntag, 1. September, wird wieder viel Sport und Unterhaltung geboten. Dazu wird am Samstag der neue Pavillon im Beisein der Schwiegershäuser Vereine offiziell seiner Bestimmung übergeben.

Los geht es am Samstag zunächst ab 14 Uhr mit einem Fungolfturnier für jedermann. Gespielt wird auf zehn fantasievoll gestalteten Bahnen auf Rasen. Teams bestehen aus drei bis fünf Spielern jeder Altersklasse. Um 16 Uhr erfolgt die Einweihung des neuen Pavillons. Direkt im Anschluss geht es weiter mit einem Turnier im Wikingerschach. Hier gelten die gleichen Voraussetzungen wie beim Fungolf. Die Siegerehrung für beide Turniere findet jeweils direkt im Anschluss statt.

Programm am Sonntag

Am Sonntag starten um 10.30 Uhr zunächst die Walker und Radfahrer. Für die Walker geht es auf eine 7,5 km-Strecke, die auch für das Deutsche Sportabzeichen gestoppt wird. Die Fahrradfahrer teilen sich in zwei Gruppen. Die eine Gruppe fährt in diesem Jahr gut 20 km und die andere etwa 40 km. Alle treffen sich pünktlich zum Mittagessen wieder auf dem Sportplatz.

Nach der Pause stehen ab 13 Uhr die Kinder mit ihrem Dreikampf im Mittelpunkt. Angespornt von den Zuschauern wird der Nachwuchs wieder mit viel Spaß und Ehrgeiz die geforderten Disziplinen bewältigen. Das Sportfest wird gegen 16 Uhr mit der Siegerehrung des Dreikampfs beschlossen. Am Sonntag haben die Erwachsenen im Anschluss Gelegenheit, fehlende Disziplinen für das Sportabzeichen zu absolvieren.

An beiden Tagen steht für die Kinder die Hüpfburg des DRK zum Toben bereit. Für die Teilnahme am Fungolf und Wikingerschach sowie die Abnahme der Disziplinen für das Sportabzeichen ist keine Mitgliedschaft im TSV erforderlich. Der TSV umsorgt seine Gäste mit Essen und Trinken und freut sich auf ein harmonisches Sportfest.

Anmeldungen für das Fungolfturnier und Wikingerschach an Olaf Kaisner, Telefon 05522/76664, E-Mail vorstand@tsv-schwiegershausen.de. Auch eine Anmeldung direkt auf dem Sportplatz möglich.