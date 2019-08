Eintracht Northeim hat nach Niederlage die rote Laterne

Der FC Eintracht Northeim kommt in der Fußball-Oberliga weiter nicht in Schwung. Am vierten Spieltag unterlag der Vizemeister der vergangenen Saison dem bisherigen Schlusslicht BSV Kickers Emden vor heimischer Kulisse mit 1:2 (0:2) und hat damit selber die rote Laterne übernehmen müssen. Wie schon...