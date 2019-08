TSC Dorste stürzt die TuSpo-Reserve, Harztor ist ungeschlagen

Zwei Altkreisderbys standen in der Fußball-Kreisliga bereits am Freitagabend auf dem Programm, beide Spiele waren spannend bis zur letzten Sekunde. Auch am Sonntag ging es in den Begegnungen mit Altkreis-Beteiligung mitunter hoch her. Spiele vom Freitag SC HarzTor - SSV Neuhof 1:1 (0:1). Von...