Schwiegershäuser Gruppe radelt durch die Berge am Main

Schwiegershausen. Die Powerwomen und Powermen des TSV schlagen in Nordheim am Main ihr Quartier auf. Im September starten beim TSV Schwiegershausen einige neue Kurse.

Die Powerwomen und Powermen des TSV Schwiegershausen absolvierten mit Blick auf ihr 20-jähriges Jubiläum ihre diesjährige Radtour. Bereits am Freitag trafen sich die Teilnehmer im Landkreis Kitzingen in Nordheim am Main bei Würzburg. Nachdem alle eingecheckt hatten, ging es mit dem Fahrrad von Nordheim nach Volkach zum regionaltypischen Essen. Der Abschluss des Abends fand dann im Biergarten der Unterkunft statt.

Am Samstag ging es schon um 9 Uhr auf Tour, die durch Wälder, über Wiesen und Weinberge in den Steigerwald zur Mittagsrast führte. Dies war die erste Radtour bei der es laut Tourguide nur „Berg ab“ ging. Das Verständnis von „Berg ab“ und „Berg auf“ wurde nach geleisteten 600 Höhenmetern am Abend allerdings noch mal diskutiert. Über Volkach, Maria im Weingarten und Gaibach ging es in Richtung Gerolzhofen und von dort in die Ausläufer des Steigerwalds am Krankenhaus Waldesruh vorbei bis zur Ruine Stollburg oberhalb des Handthal.

70 km in den Beinen

Nach einer kurzen Wegstrecke im oberen Hangthal ging es anschließend durch einen schönen, nicht anspruchsfreien Trail zu Tal und über eine kleine Rampe von 14 Prozent zur verdienten Mittagspause. Nach einem hervorragenden Essen folgte der Rückweg über Oberschwarzach, Bosbach, Brünnau, Lülsfeld, Rimbach, Obervolkach und Volkach nach Nordheim am Main. Nach fast 70 km wurde am Fluss noch kurz entspannt, bevor man in das gemütliche Abendprogramm überging – in Nordheim war Weinfest.

Am Sonntag stand noch eine kleine Radtour mit Abschluss an der Vogelsburg mit Blick über die Mainschleife an. Bevor es dann auf den Rückweg ging, wurde sich gebührend beim Tourguide für die tolle Organisation und Rundumbetreuung bedankt.

Neue Kurse beim TSV

Ab September startet der TSV Schwiegershausen mit drei neuen Kursangeboten in die neue Hallenzeit. Angeboten werden BodyFit, Bauch-Beine-Po und Pilates.

Der Fitnesskurs BodyFit ist für Einsteiger und Fortgeschrittene gedacht, aber auch für Mütter, die nach der Rückbildungsgymnastik ihren Körper wieder in Form bringen wollen. Gerne können Mütter ihre Babys mitbringen, allerdings müssen diese eigenverantwortlich beaufsichtigt werden. Beginn ist am 16. September von 9.30 bis 11 Uhr im Vorraum der Sporthalle Schwiegershausen.

Der Bauch-Beine-Po-Kurs richtet sich an alle, die Lust auf einen flachen Bauch, feste Beine und einen knackigen Po, haben ohne viel Zeit zu investieren. Geboten wird ein kurzes, aber intensives, funktionelles Training, bei dem alle Übungen so aufgebaut sind, dass auch Einsteiger ohne Probleme daran teilnehmen können. Beginn ist am 17. September, von 18 bis 19 Uhr in der Sporthalle Schwiegershausen. Die Anzahl der Plätze ist begrenzt, Anmeldungen nimmt Silvia Großkopf, Telefon 05522/5936, entgegen.

Der Kurs Pilates für einen gesunden und starken Rücken warten sanfte Übungen zur Kräftigung und Verbesserung der Beweglichkeit, speziell der Rückenmuskulatur, auf die Teilnehmer, um eine gesunde und schönen Körperhaltung zu fördern und Beschwerden vorzubeugen. Hier fließen Beweglichkeit- und Kraftübungen, Stretching und die bewusste Atmung in einem Workout zusammen. Der Kurs ist auch für Einsteiger geeignet. Beginn ist am 19. September von 19 bis 20.30 Uhr in der Sporthalle Schwiegershausen.

An allen Kursen können Nichtmitglieder gegen eine Gebühr teilnehmen.