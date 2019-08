Im Rahmen der anstehenden Deutschland Tour der Radprofis, die am 30. und 31. August zu Gast in Göttingen ist, wird auch wieder die sogenannte Newcomer Tour ausgetragen. Hier kann sich der weibliche U17-Radsportnachwuchs bei einem Rundstrecken-Rennen präsentieren. In diesem Jahr findet die Newcomer Tour am Samstag, 31. August, auf einem Rundkurs in Eisenach, Ziel der dritten Etappe der Deutschland Tour, statt.

Weitere Infos unter www.deutschland-tour.com/de/newcomer.