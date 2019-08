Hattorfer starten beim Lauf um den Mittelpunkt Deutschlands

Der erste Lauf des Südniedersachsen Cups nach der Sommerpause wurde vom DJK Krebeck bei sommerlichen Temperaturen und mit guter Beteiligung ausgerichtet. Bei der rundum gelungenen Laufveranstaltung um den Mittelpunkt Deutschlands erlebten die zahlreichen Zuschauer neben den Volks- und Spitzenläufern auch Unterhaltung von der Trommelgemeinschaft Miamaba der Lebenshilfe Herzberg, die im Stadion und auf der Strecke ordentlich Stimmung machten.

Insgesamt 202 Läufer bewältigten die anspruchsvollen, mit Steigungen gespickten Strecken über 5,7 und 10,4 km. Außerdem waren 35 Kinder am Start der Kurzstrecken. Vom TVG Hattorf gingen neun Aktive an den Start. Seit längerer Zeit war mit Bastian Pfeifer wieder ein Schüler für die Hattorfer dabei. Er konnte über 1,2 km in seiner Altersklasse, der U8, in 5:29 Minuten direkt den zweiten Platz belegen.

Bei den Altersklassen durften sich die Hattorfer gleich zweimal über einen ersten Platz freuen.

Ergebnissen über 5,7 km

Frauen: 1. W50: Carola Schüssler, 31:37 Minuten, 3. W40: Susann Hofmann, 34:34 min., 1. W70: Brigitte Kohn, 41:36 min., 5. W50: Claudia Heidelberg-Lehmann, 50:09 min.

Männer: 8. M50: Frank Nolte, 29:44 min., 3. M55: Heinz Gattermann, 29:55 min., 11. M50: Michael Ederleh, 34:29 min., 4. M60: Thomas Hahn, 35:19 min.