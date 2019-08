LGO-Talent Lena Morig stellt die nächste Bestzeit auf

Sarstedt. Die Athletin der LG Osterode läuft beim Sportfest in Sarstedt die 800 m in 2:28,34 Minuten und bleibt erstmals unter der Grenze von 2:30 Minuten.

Am vergangenen Wochenende startete Lena Morig (Jahrgang 2004) von der LG Osterode beim Sportfest in Sarstedt. Bei leichtem Regen, ansonsten aber guten äußeren Bedingungen, zeigte sie sich in einer sehr starken Form.

Nachdem Morig bereits vor genau einer Woche beim Abendsportfest in Osterode ihre Bestzeit über 3.000 m pulverisierte, konnte sie nun ihre persönliche Bestzeit über die 800 m-Distanz mit einem sehr gleichmäßigen Renntempo und einer starken Leistung auf eine sehr gute Zeit von 2:28,34 Minuten deutlich verbessern. Damit blieb sie erstmals unter der Grenze von 2:30 Minuten und belegte in der Altersklasse souverän den ersten Platz.

„Mit dem Formaufbau zum Saisonhöhepunkt, den Landesmeisterschaften in Braunschweig in zwei Wochen, sind wir genau im Plan. Jetzt gilt es noch, die Form weiter auszubauen, damit eine Podestplatzierung über die 2.000 m bei den Landesmeisterschaften anvisiert werden kann“, berichtete ihr Trainer Thomas Just.