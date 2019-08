Osnabrücks Keeper Nils Körber schwärmt von seinem Team

Die Nummer Eins des VfL Osnabrück, Nils Körber, ist in Barsinghausen als „Niedersachsens Fußballer des Jahres 2019“ ausgezeichnet worden. Aus den Händen von NFV-Präsident Günter Distelrath, Dr. Jürgen Peter (Vorstandsvorsitzender der AOK Niedersachsen) und Hans-Joachim Zwingmann (Vorsitzender des Vereins Niedersächsische Sportpresse) nahm der 22-Jährige neben einem Pokal den „Goldenen Schuh“ der Firma adidas entgegen. Zudem erhielt er einen Scheck in Höhe von 500 Euro, der zweckgebunden für die Jugendarbeit des VfL ist.

Körber, der bei Hertha BSC unter Vertrag steht, ist seit 2018 an den VfL Osnabrück ausgeliehen. In der vergangenen Drittligasaison bestritt er 34 von 36 möglichen Spielen und wurde mit konstant guten Leistungen zu einem Garanten für die Meisterschaft und die damit verbundene Rückkehr der Lila-Weißen in die 2. Liga.

Teamgedanke im Mittelpunkt

„Wir haben als Team eine super Saison gespielt und im gesamten Bereich gute Abwehrarbeit geleistet, wodurch das Team mir auch geholfen hat, diese Wahl zu gewinnen“, sagte Körber in seiner Dankesrede. Zudem betonte er: „Es bereitet mir jeden Tag aufs Neue große Freude, mit diesem Team zusammenzuarbeiten. Hierzu zählen auch die Trainer und der Manager. So ein Team hatte ich noch nie.“

Nils Körber hatte sich bei der diesjährigen Abstimmung unter Niedersachsens Sportjournalisten mit 38,57 Prozent der Stimmen durchgesetzt. Auf den weiteren Plätzen landeten Michael Esser (Hannover 96) und Wout Weghorst (VfL Wolfsburg). Platz vier ging an Ewa Pajor, Stürmerin des Frauen-Bundesligisten VfL Wolfsburg.

Seit 1991 kürt der Niedersächsische Fußballverband nun schon„Niedersachsens Fußballer des Jahres“. War die Abstimmung zunächst eine Publikumswahl, so sind seit 2007 ausschließlich die Sportjournalisten aus Niedersachsen stimmberechtigt.