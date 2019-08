Countdown für den Drachenboot-Cup auf dem Freizeitsee läuft

Northeim. Am 24. August findet in Northeim die siebte Auflage statt. 20 Paddler und ein Trommler treiben das Boot voran.

„Are you ready – Attention – Go!“ So wird man es am 24. August über den Northeimer Freizeitsee schallen hören, wenn der 7. KSN-Drachenboot-Cup ausgetragen wird. Der Countdown läuft, viele Firmen- und Vereinsteams trainieren fleißig für die traditionelle Regatta des Northeimer Drachenbootvereins.

20 Paddler, ein Trommler und ein Steuermann bringen die 12,5 Meter langen Boote, die für die Regatta mit Drachenköpfen geschmückt sind, voran. Ob Neueinsteiger oder Wiederholungstäter, der Drachenbootverein Northeim freut sich als Veranstalter auf viele paddelwütige Teams. Die Regatta wird in zwei Kategorien ausgetragen: als Fun-Fun-Cup für Firmen, Vereine oder Sportgruppen sowie in der Fun-Sport-Kategorie für Drachenboot-Erfahrene. Auch im siebten Jahr bietet der KSN-Drachenboot-Cup den teilnehmenden Teams und den Gästen einiges: Spannende Rennen über 250 m sowie als besonderes Highlight wie jedes Jahr das Verfolgungsrennen über 2.000 m mit rasanten Wenden und Überholmanövern auf dem Wasser.

Die Teilnahmebedingungen sehen eine Teamstärke von 16 bis 20 Personen (davon mindestens sechs Frauen), sowie ein Pflichttraining vor, das jedes Team absolvieren muss. Zum einen, um die Paddel-Technik zu erlernen und zum anderen, um das Wir-Gefühl des beliebten Wassersports zu erleben. Der Drachenbootverein Northeim bietet über das Pflichttraining hinaus Trainingseinheiten an, die viele Teams nutzen.

Das Spektakel auf dem Wasser rundet ein einladendes Rahmenprogramm am Ufer des Northeimer Freizeitsees ab. Ein DJ und Moderator sorgt ganztägig für Unterhaltung, es gibt Kinderanimation am Tag und ein Feuerwerk am Abend. Catering, Eis und Cocktailbar sorgen für leibliche Genüsse und ein Shuttle-Service von den ausgeschilderten Parkplätzen zum Regatta-Gelände und auch wieder zurück garantieren einen vergnüglichen Tag für die Zuschauer. Die können sich auch über den geplanten Neubau eines Bootshauses des Vereins informieren.

Alle Informationen zum Drachenboot-Cup sind auf der Homepage unter www.drabo-nom.de zu finden.