Wacker Nordhausen träumt von der Pokal-Überraschung

Nordhausen. Der Fußball-Regionalligist empfängt am Samstag in der ersten Runde des DFB-Pokals den FC Erzgebirge Aue. Rund 5.000 Zuschauer werden erwartet.

Am Samstag ist es endlich soweit. Nach 22 Jahren ist der FSV Wacker 90 Nordhausen zurück im DFB-Pokal. Ab 15.30 Uhr gastiert Zweitligist FC Erzgebirge Aue im Albert-Kuntz-Sportpark.

Die Sachsen sind mit zwei Siegen aus zwei Spielen nahezu perfekt in die zweite Liga gestartet. In Fürth gewannen die Veilchen mit 2:0 und am vergangenen Wochenende gelang ein 3:2-Heimsieg gegen den SV Wehen Wiesbaden. Dass die Gäste aufgrund des Zwei-Klassen-Unterschieds als Favorit in die Partie gehen, liegt auf der Hand. Ein gewisser Respekt ist im Erzgebirge aber trotzdem vorhanden. „Uns ist bewusst, dass es keine angenehme Aufgabe wird. Aber wir wollen unserer Favoritenrolle gerecht werden und natürlich eine Runde weiter kommen“, sagt Aues Trainer Daniel Meyer.

Traum von der Überraschung

Bei den Hausherren weiß man andererseits genau, dass der Pokal seine eigene Gesetze hat und an einem guten Tag auch eine dicke Überraschung möglich ist. „Jeder träumt von einer Überraschung. Meine Mannschaft ist fit, wir werden den Kampf aufnehmen und uns so teuer wie möglich verkaufen. Wir sind aber auch Realisten und wissen, dass es schwierig wird, eine Runde weiter zukommen“, meint Wacker-Cheftrainer Heiko Scholz vor der Partie.

Die Euphorie in der ganzen Region ist auf alle Fälle riesig. Der FSV Wacker 90 Nordhausen rechnet mit mehr als 5.000 Zuschauern. Die Sitzplatzkarten und der Gästebereich sind bereits restlos ausverkauft, Stehplätze gibt es aber noch. Um lange Warteschlangen an der Kasse zu vermeiden, bittet der Verein, pünktlich im Stadion zu sein. Die Tageskasse öffnet heute bereits um 13.30 Uhr.