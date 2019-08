Auch in der 2. Kreisklasse Nord rollt wieder das runde Leder

Mit dem Duell zwischen dem SC Harztor II und dem SV Bilshausen II startet am heutigen Abend die neue Saison in der 2. Kreisklasse Nord. Das Rennen um den Titel dürfte relativ offen sein, schließlich sind mit dem 1. FC Freiheit (Aufstieg in die 1. Kreisklasse) und der SG Herberhausen/Roringen (Umgruppierung in die Staffel Mitte) die beiden dominierenden Teams der Vorsaison nicht mehr dabei.

Mit dem VfL Badenhausen ist wie im Vorjahr Vatan Herzberg ein Comeback-Verein am Start, der nach einer Pause auf die Fußballbühne zurückkehrt. Spannung versprechen auch die zahlreichen Lokalduelle, etwa zwischen den beiden Herzberger Mannschaften und den Nachbarn aus Hattorf und vom SV Rotenberg II.

SV Rotenberg II

Nach einem starken Schlussspurt wurde der Klassenerhalt in der 1. Kreisklasse nur hauchdünn verpasst. Eine Liga tiefer zählt die SVR-Reserve zu den Titelfavoriten.

Kader: Jakob Hose, Noah-Emanuel Freye, Jonah Hanewacker, Andre Schlösser, Marcel Waldmann, Tobias Schirmer, Jannes Borchard, Nicolas Probst, Jannik Niebur, Robert Öhler, Leon Hassepaß, Moritz Hose, Aaron Mühlhaus, Sebastian Crome, Dennis Schlösser, Patrick Regin, Lennard Gries, Kevin Wolf, Mario Franke.

Neuzugänge: Marius Heinze, Marius Conradi, Jonas Balitzki, Jannis Vorwald, Pascal Metzke (alle eigene A-Jugend).

Abgänge: Afrim Gasi, Felix Jacobi (beide SV Germania Breitenberg), Sascha Preimann (FC Merkur Hattorf).

Trainer: Bernd Mühlhaus und Julian Schütz.

Die Mannschaft des VfL 08 Herzberg. Foto: Verein

VfL 08 Herzberg

Nach einer desaströsen Rückrunde mussten die Welfenstädter als Schlusslicht den Abstieg in die 2. Kreisklasse verkraften. Hier soll das Team neu aufgebaut werden.

Kader: Gabriel Becker, Steven Diemann, Sebastian Genzel, Tim Hendrich, Julian Hinze, Julian David Hübner, Sebastian Kiehl, Nikola Maravic, Petros Panagiotudis, Fahret Pepic, Philipp Richter, Gabat Sancar, Fabian Schönemann, Max Steffahn, Niklas Unterberg, Sebastian Walther, Clemens Wienecke, Ashkan Zandi.

Neuzugänge: Felix Kreter (SV Rotenberg), Cedric Bauersfeld (TuSpo Petershütte), Jakob El-Zein (FC Vatan Herzberg).

Abgänge: Jonas Kopperschmidt (SV Bilshausen), Hayri Calgam (FC Vatan Herzberg), Nebiel Abdulkader, Dennis Hilbig-Steinhaus, Anil Latify, Dogan Yaman.

Trainer: Jürgen Sattler und Michael Möller.

FC Vatan Herzberg

Eine starke Saison beim Comeback, als Vatan direkt Dritter wurde, sowie etliche namhafte Neuzugänge sorgen dafür, dass der Weg zur Meisterschaft wohl nur über die Herzberger führt. Die Heimspiele trägt der Club wie in der Vorsaison in Rüdershausen aus.

Kader: Emre Acar, Serkan Acar, Ahmet Aydin, Alexey Ballard, Erkan Bayram, Baris Calgam, Mohmad El-Zein, Ibrahim Koc, Lukas Marx, Deniz Özgül, Burak Sahan, Ismail Sengezer, Irfan Sulhan, Ahmet-Samed Yesildag, Umut-Can Temel, Alexander Ballard, Adem Duman, Murat Mutlu, Abdullah Sarikaya, Abdullah Berk Yesildag.

Neuzugänge: Hayri Calgam (VfL 08 Herzberg), Mohammed Faour (TuS Clausthal-Zellerfeld), Jerome Schönbach (FC Eintracht Northeim), Jermain Schönbach, Baris Demir, Hassoun Adel, Jamal El-Azaizeh (alle VfR Dostluk Osterode), Esat Kajevic, Moritz Lange (beide SC HarzTor).

Abgänge: Jakob El-Zein (VfL 08 Herzberg), Oguz-Han Seker, Besar Tahiri, Oguzhan Celik, Arif Arslan.

Trainer: Jens Schönbach.

Die Mannschaft des TuSpo Petershütte III. Foto: Verein

TuSpo Petershütte III

Spaß am Fußball – das steht bei der dritten Mannschaft der Petershütter im Mittelpunkt. Dass man es aus dem Team auch nach oben schaffen kann, zeigte zuletzt Fabian Hoffmann, der eigentlich nur zur zweiten Mannschaft aufrücken sollte, im Bezirkspokal aber unverhofft in der ersten Mannschaft auflief.

Kader: Jonas Rosenthal, Christian Tietz, Dario Hoelzel, Marcel Dempwolf, Jonas Rogge, Marlon Dorenkamp, Marvin Probst, Michel Wiegand, Daniel Viehs, Morten Semm, Pascal Staniszewski, Philip Weiner, Christian Borsutzki, Bastian Sakolowski, Mark-Andre Jäger, Robert Schwarzbrunn, Yannick Schmidt, Marcus Wild.

Neuzugänge: Claudius Oehlschlägel (SV Rammelsberg), Christopher Apel (SG Altes Amt), Antonio Caparelli, Massimo Caparelli (beide 1. FC Freiheit), Tobias Staniszewski.

Abgänge: Lucas Müller, Fabian Hoffmann, Thore Latz (alle zweite Mannschaft), Nils Michalitschke.

Trainer: Yannick Schmidt.

Die Mannschaft des VfL Badenhausen. Foto: Verein

VfL Badenhausen

Ein neuer und doch altbekannter Name taucht mit dem VfL Badenhausen auf. Nach Meinungsverschiedenheiten im FC Westharz spaltete sich das Team ab und läuft fortan wieder eigenständig auf.

Kader: Jan Lossie, Pascal Städtke, Kevin Waal, Lukas Behrens, Erik Römermann, Alexander Mihailin, Nico Heierhoff, Heisam Nasir Dilo, Laurent Beckmann, Tjark Hoffmann, Aaron Silus, Hendrik Huwe, Hejai Cergis Abdulah, Nils Schreier, Phillip Städtke, Jonah Zierbus, Giat Mikhail, Ivo Härtel, Marcel Isermann, Christian Bock, Ahmad Khorrami, Said Lativ, Tom Weitemeyer, Nasi Akmann, Jose Miguel Ruiz.

Neuzugänge: keine.

Abgänge: keine.

Trainer: Helmut Kramer.

VfR Dostluk Osterode II

Beim neu entstandenen Club schickt man eine junge Mannschaft ins Rennen. Die gemeinsame Freude am Spiel soll die Grundlage für eine erfolgreiche Saison legen.

Kader: Amir Abas, Sinan Ali Hussein, Abdullah Hamid Mohammad, Sercan Avanas, Kamiran Ali Hussein, Carl Neßler, Mohammad Hamzeh, Cherif Cherif Ibrahim, Mohammed Khair Darbas, Niklas Oppermann, Alexey Tychshenko, Edon Majaci, Safet Berisa, Abdoul Chafour Al Mohamad, Esben Berg, Leon Hoxha, Alzak Fransa, Vincenzo Bulla.

Neuzugänge: Bengt Mackensen, Markus Lüsenbrink, Mewan Sino, Devran Anlama, Ramin Guluzade, Mehmet Özer (alle eigene Jugend).

Abgänge: Nico Seidel (FC Altenau), Jermain Schönbach (FC Vatan Herzberg), Mika Belter (TuS Clausthal-Zellerfeld), Maik Küster (Laufbahn beendet).

Trainer: Miguel Lopez.

SC HarzTor II

Nachdem in der vergangenen Saison nur der drittletzte Platz erreicht wurde, hofft man bei der Kreisliga-Reserve des SCH nun auf ein etwas besseres Abschneiden.

Kader: Salih Akdas, Julius Deppe, Andre Dietrich, Joey Fritschler, Benjamin Geisler, Eric Germann, Alexander Höche, Julian Koch, Andre Luthin, Maxi Mangold, Jörg Pfeiffer, Tim-Hendrik Richter, Jan Sandau, Tim Schreiber, Robin Sommerfeld, Eric Stollberg, Mirza Tutic, Christoph Vogt, Marco Wildner, Christian Habermann.

Neuzugänge: Adrian Blanke (SV RW Hörden).

Abgänge: Lars Hänschen (FC Ahlshausen/Opperh.), Lars Friedrich (SV Olympia Haßleben), Moritz Lange (FC Vatan Herzberg).

Trainer: Andreas Sandau, Benjamin Geisler und Andre Luthin.

Die Mannschaft des FC Merkur Hattorf II. Foto: Lars Schirmer / Verein

FC Merkur Hattorf II

Nach dem Aufstieg in die 2. Kreisklasse steht bei der jungen Merkur-Reserve der Klassenerhalt an oberster Stelle. Das eingespielte Team sollte dabei eine gute Chance haben.

Kader: Kwame Armah, Eric Romanowski, Daniel Kaiser, Florian Ehrhardt, Magnus Spillner, Christoph Rebrov, Tobias Pelzer, Max Hartmann, Kevin Kahle, Michele Koch, Horst Martin, Nils Reich, Maik Brust, Ganni Brust, Jan-Luca Armbrecht, Tom Balzer, Tobias Deppe, Maximilian Spatzier, Phil Richel, Max Grunow, Niklas Ehrhardt, Malte Ritter, Can Ametoglu, Jannik Hinze.

Neuzugänge: Tobias Fiedler (SV RW Hörden).

Abgänge: Niklas Linke (FC Eisdorf), Sahin Ametoglu (erste Herren).

Trainer: Frank Grobecker.

Die weiteren Mannschaften in der 2. Kreisklasse Nord: DJK Krebeck, SC Eichsfeld II, SV Bilshausen II, TSV Nesselröden II, VfL Olympia Duderstadt.