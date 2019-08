Fanclub hat gewichtigen Anteil an Rettung der Harzer Falken

Die Zukunft der Harzer Falken hat in diesem Frühsommer am seidenen Faden gehangen. Dass der Eishockey-Verein aus Braunlage letztlich das Insolvenzverfahren erfolgreich durchlaufen konnte, ist nicht zuletzt ein Verdienst des Eishockeyfanclubs Südharz.

„In unserer Satzung steht, dass wir den Eishockeyverein in Braunlage unterstützen – und genau das haben wir gemacht“, berichtet der EFC-Vorsitzende Frank Berlin. So hat sich der Fanclub mit einer großen Summe an der „Aktion Bergretter“ beteiligt, mehr als 3.000 Euro konnten von den Südharzern zur Verfügung gestellt werden. Diese Summe, zusammen mit vielen weiteren Spenden von Eishockeyfans aus ganz Deutschland, bildeten den Grundstock, um den Gläubigern der Falken eine akzeptable Quote anbieten zu können.

Trikots und Schläger

Neben einer Spende von 2.500 Euro konnte weitere finanzielle Unterstützung durch die Versteigerung verschiedener Eishockey-Artikel generiert werden. „Da muss man ein großes Dankeschön an alle richten, die uns etwas aus ihrem privaten Fundus zur Verfügung gestellt haben“, zieht Berlin den Hut. Unter anderem fanden Originaltrikots, Schläger und weitere Sammlerstücke einen neuen Besitzer, mehr als 500 Euro kamen so zusammen.

Am Samstag, 31. August, wird der Fanclub wieder sein Sommerfest auf der Anlage des TC Wulften in der Waßmannstraße ausrichten, zugleich ist es der Startschuss für die neue Saison. Anders als im Vorjahr, als das 25-jährige Jubiläum groß gefeiert wurde, ist das Sommerfest diesmal etwas kleiner geplant. Als Gast von den Harzer Falken zugesagt hat schon Trainer Jan Bönning, eventuell sind auch schon einige Spieler dabei. Die komplette Mannschaft wie in der vergangenen Saison wird allerdings nicht vorgestellt werden können, da das Eistraining für die Regionalliga-Saison im Harz erst später beginnt.

Weitere Informationen und Anmeldemöglichkeiten gibt es in Kürze auf der Facebook-Seite des Fanclubs unter www.facebook.com/fanclubsuedharz.