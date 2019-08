Der TC Barbis richtet zum ersten Mal den Südharz-Cup aus

Barbis. Am 17. und 18. August finden Leistungsklassen-Tagesturniere in den verschiedenen Altersklassen für Herren und Damen statt.

Um als ambitionierter Tennisspieler seine sogenannte Leistungsklasse zu verbessern, ist man außerhalb der Punktspiele gezwungen, Tagesturniere zu besuchen. Auf diesen Turnieren bekommt man die Möglichkeit sich in mehreren Spielen unter Beweis zu stellen. Auch der TC Barbis richtet in diesem Jahr ein Turnier aus, zum ersten Mal wird am 17. und 18. August der Südharz-Cup ausgetragen.

In der Vergangenheit hatten Tennisspieler der Region unter anderem beim TV Sösetal-Förste die Chance, gegeneinander anzutreten. Je nach Teilnehmerfeld bekommen die Sportler einen besseren sowie einen gleichwertigen Spieler zugelost. Anders als bei den großen Turnieren werden LK-Turniere nicht über einen längeren Zeitraum gespielt, sondern an einem Tag abgeschlossen.

Um Spielern aller Altersklassen die Möglichkeit zu bieten, ihre Leistungsklasse zu steigern, wird der Südharz-Cup an zwei Tagen veranstaltet. Konkurrenzen der offenen Herren, Herren 30 und Herren 40 werden am Samstag gespielt. Am Sonntag treten die Altersklassen 50, 55, 60 und 65 gegeneinander an.

Anmeldungen sind bis zum 15. August über mybigpoint.de oder per E-Mail an suedharzcup@tcbarbis.de möglich.