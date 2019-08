Geschäftstelle der BG Göttingen erhält Zuwachs

Die BG Göttingen vergrößert ihr Geschäftsstellen-Team. BG-Vertriebsleiter Nils Leunig bekommt ab sofort Unterstützung von Anna-Lena Wagner. „Wir freuen uns, dass wir Anna-Lena für die BG gewonnen haben“, sagt BG-Geschäftsführer Frank Meinertshagen über die 25-jährige Fränkin, die zuletzt ein Praktikum beim BBL-Konkurrenten Brose Bamberg absolvierte. „Anna-Lena hat unter der Vielzahl an Bewerbern den besten Eindruck hinterlassen. Zudem ist es schön, dass sie bereits Erfahrung im Basketball-Business hat.“

Der Büro-Neuzugang kommt aus Lauf an der Pegnitz und studierte Betriebswirtschaft (Schwerpunkt Marketing und Personalmanagement) an der Hochschule Ansbach. Ihren Studiengang schloss Wagner im Frühjahr erfolgreich ab. Während ihres Studiums sammelte die Fränkin praktische Erfahrung unter anderem bei der Thomas Sabo GmbH und eben bei den Bamberger Basketballern. Dort war sie für die Umsetzung von Vertragsinhalten und die Betreuung von Partnern und Sponsoren zuständig.

„Ich freue mich auf die neue Herausforderung, die mir viel Spaß machen wird“, sagt Wagner. „Ich finde es toll, dass bei der BG alles so nah zusammenliegt, sowohl Basketball-Zentrum und Sparkassen-Arena, als auch im Büro die Räume der Mitarbeiter, Trainer, Staff und Jugendbereich. Es gibt hier auch ganz viele Kleinigkeiten, die zeigen, wie viel Herzblut in diesem Club steckt. So möchte ich meinen Job auch machen – mit viel Herzblut.“