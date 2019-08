Nur in der Anfangsphase kann die Eintracht noch Paroli bieten

Nach einem spielfreien Monat durfte das Steeldart-Team des TSV Eintracht Wulften den Gast vom DC Herzberg zur Heimspielpremiere begrüßen. Für das Wulftener Team spielten Christian Quast, Sven Schnurbusch, Christian Eike und Peter Beußhausen. Leider musste man kurzfristig den fieberbedingten Ausfall von Arne Heine hinnehmen.

Bei sommerlich-schwülwarmen Temperaturen entwickelte sich zu Beginn ein harter Kampf, bei dem die Heimmannschaft beide zum Anfang ausgetragene Doppel abgeben musste. Es galt also, einem Rückstand hinterherzulaufen. Im ersten Spieldrittel klappte das bis zum Zwischenstand von 4:4 auch ganz gut. Dann aber musste man dem Wetter wie auch der Klasse des Gegners Tribut zollen. Bis auf ein Match gab Wulften alle Spiele ab, so dass am Ende ein Spielstand von 5:13 zu verzeichnen war.

Sicherlich wäre mit etwas Wurfglück ein wenig mehr drin gewesen, der verdiente Auswärtssieg der Herzberger war aber unstrittig. Trotz der Niederlage war es ein schöner Abend, so das Fazit der Wulftener Dartsspieler.

Nach zwei gespielten Partien liegt das Dart-Team mit einem Sieg und einer Niederlage in der Tabelle noch ordentlich. Das nächste Spiel steht am 26. August auswärts in Eisdorf an, diesmal wird gegen die zweite Mannschaft gespielt.