Hattorfer bestreiten freundschaftlichen Vergleich gegen Döhren

Hattorf. In einem Freundschaftsspiel stehen sich die Grün-Weißen und etliche ehemalige Akteure aus Hattorf, die jetzt in Hannover spielen, gegenüber.

Eigentlich befinden sich die Aktiven des TTC GW Hattorf in der Sommerpause, bevor am 19. August das Training zur Vorbereitung auf die neue Saison wieder aufgenommen wird. Eigentlich – denn zwischenzeitlich hat sich eine Auswahl des TTC mit der Spielvereinigung Niedersachsen Döhren in einem Freundschaftsspiel gemessen.

Döhren ist zuletzt Vizemeister in der 1. Kreisklasse in der Region Hannover geworden und hat danach als souveräner Sieger in der Relegation den Aufstieg in die Kreisliga (Gruppe 03) perfekt gemacht. Dort werden sie mit gleich drei Hattorfer Tischtennisgewächsen in Person von Leon und Louis Oppermann sowie Eike Riechel auf Punktejagd gehen, daher auch die Idee zum Freundschaftsspiel mit ihrem Heimatverein. Auch bei den Vereinsmeisterschaften des TTC zuletzt waren die drei vertreten: Während Leon Oppermann im Einzel den zweiten Platz belegt hatte, krönte sich Riechel mit seinem Partner Uwe Barke im Doppel zum Vereinsmeister.

Guter Start im Doppel

Für die Grün-Weißen gingen Alexander Barke, derzeit beim Mühlenberger SV in Hannover aktiv und gleichzeitig amtierender Vereinsmeister des TTC, sowie Marc Hensel, Uwe Barke, Felix Monjau, Olaf Oppermann und Markus Kühne an den Start. Es ging gut los: Alle drei Doppel gingen an die Hattorfer, wobei das erste erst in der Verlängerung des fünften Satzes entschieden wurde.

Während Alexander Barke im Einzel gegen Louis Oppermann nachlegen konnte, gelang danach Leon Oppermann der erste Punkt für die Gäste. Nach einem Sieg von Uwe Barke und einer Niederlage von Felix Monjau waren es Olaf Oppermann und Markus Kühne, die das Zwischenergebnis auf 7:2 schraubten. Diesen Vorsprung ließ sich der TTC nicht mehr nehmen. In der Neuauflage des Finals der Vereinsmeisterschaften revanchierte sich Leon Oppermann durch einen Sieg gegen Alexander Barke und verkürzte so für Döhren. Marc Hensel jedoch stellte den alten Punkteabstand wieder her. Felix Monjau und Markus Kühne setzten die Schlusspunkte zum 10:5. Letztlich stand jedoch der Spaß im Vordergrund, und alle Beteiligten waren sich einig, dass dieser nicht zu kurz gekommen war, als der Tag im Anschluss am Grill ausklang.

Am kommenden Freitag, 9. August, steht ab um 18 Uhr die Jahreshauptversammlung im Gasthaus Weißes Roß an, zu der alle Mitglieder eingeladen sind. Auch in diesem Jahr stehen Wahlen, Ehrungen und wichtige Entscheidungen an.