DJK Krebeck lädt Lauf um den Mittelpunkt Deutschlands ein

Beim Lauf "Rund um den Mittelpunkt Deutschlands" in Krebeck.

Krebeck. Die Wettbewerbe am 17. August richten sich sowohl an Spitzenakteure als auch Breitensportler. Idyllische Strecken durch den Wald warten.

Am 17. August ist es wieder so weit, zum 14. Mal wird der Lauf „Rund um den Mittelpunkt Deutschlands“ vom DJK Krebeck ausgetragen. Ein Stelldichein von vielen Breitensportlern, aber auch einigen Spitzenakteuren aus der Region, erwarten die Verantwortlichen des Krebecker Laufevents. Vor allem ist es aber eine Laufveranstaltung für Jedermann, so dass sich die Veranstalter über jeden Teilnehmer freuen.

Die Krebecker Wettbewerbe zählen wie in den vergangenen Jahren zum Süd-Niedersachsen- und zum Eichsfeld-Cup, so dass wieder mit einem erlesenen Teilnehmerfeld gerechnet werden kann. Die Online-Anmeldungen verlaufen zwar noch sehr verhaltend, dennoch ist das Organisationsteam bestehend aus Berthold Otto, Rüdiger Fraatz und Jürgen Engelhardt recht zuversichtlich, das gute Meldeergebnis des Vorjahres zu erreichen. Erfahrungsgemäß zieht die Zahl der Meldungen eine Woche vor dem Meldeschluss noch stark an.

Idyllische Strecke durch den Wald

Der Krebecker Mittelpunktlauf bietet traditionell ein besonderes Lauferlebnis. Die Hauptläufe gehen wie in den Vorjahren in weiten Teilen durch den Krebecker und Holzeröder Wald und bieten Idylle pur. Die Strecken sind auch bei größerer Hitze gut zu laufen. Bei Fernsicht kann der Läufer, wenn er sich den Moment gönnt, über das Eichsfeld bis zum Brocken und dem Ohmgebirge schauen. Wer einfach nur die Natur erfahren möchte, kann die Strecke auch als Walker erwandern.

Los geht es am 17. August um 15 Uhr mit den Nordic-Walkern und weiter in kurzen Abständen mit den Kinder- und Schülerläufen, bevor um 16 Uhr der 5 km-Harz Energie-Lauf und um 17 Uhr der Volksbank-Mitte-Lauf über 10,4 km gestartet wird.

Anfeuerung durch Trommelgruppe

Angefeuert werden alle Teilnehmer der Laufveranstaltung wieder durch die Trommelgemeinschaft Miamaba, die sowohl an der Laufstrecke als auch im Zielbereich mit Samba-Rhythmen für Stimmung sorgen wird. Für die Erstplatzierten jedes Wertungslaufes gibt es einen kleinen Preis. Die drei AK-Sieger erhalten eine Medaille mit Urkunde.

Eine Online-Anmeldung ist bis zum 15. August geschaltet, danach besteht unter Zahlung einer zusätzlichen Nachmeldegebühr noch die Möglichkeit für Kurzentschlossene, sich bis eine Stunde vor Startbeginn am 17. August anzumelden. Um längere Wartezeiten bei Nachmeldungen zu vermeiden, empfehlen die Organisatoren sich innerhalb der Online-Frist anzumelden. Alle Online-Melder nehmen automatisch an einer Verlosung teil.

Weitere Infos zur Anmeldung sowie ein genauer Streckenverlauf mit Höhenprofil unter www.djk-krebeck.de.