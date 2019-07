SV Rotenberg testet in Pöhlde gegen SVG Einbeck

Pöhlde. Der Bezirksliga-Aufsteiger trifft am Mittwoch ab 19.30 Uhr auf die Bierstädter, die knapp den Klassenerhalt in der Bezirksliga verpassten.

Der Bezirksliga-Aufsteiger SV Rotenberg absolviert am Mittwoch seinen letzten Härtetest vor dem ersten Punktspiel am anstehenden Wochenende. In Pöhlde trifft die Mannschaft von Trainer Tobias Dietrich auf die SVG Einbeck 05, Spielbeginn ist um 19.30 Uhr.

Die Gäste aus der Bierstadt spielten in der vergangenen Saison noch in der Bezirksliga, verpassten am Ende jedoch als Drittletzter den Klassenerhalt um einen Punkt. „Wir wollen in diesem Spiel noch einmal die Abläufe abstimmen und verfeinern“, berichtet SVR-Coach Dietrich, der auch die 0:4-Niederlage im Bezirkspokal gegen TuSpo Petershütte noch zur Vorbereitung zählte. Das erste Punktspiel bestreiten die Rotenberger am Sonntag beim SV BW Bilshausen.