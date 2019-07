Ingrid Brehme (l.) wird beim Bundesradsporttreffen für 15 Jahre Mitgliedschaft in der Ehrengilde geehrt.

Ingrid Brehme aus Barbis nimmt Ehrung in Empfang

Vergangene Woche fand das Bundesradsporttreffen des Bundes Deutscher Radfahrer in Neustadt an der Weinstraße statt. Zur gleichen Zeit fand auch der Bundeskongress der Bundesehrengilde im Bund Deutscher Radfahrer statt. Mit dabei waren Ingrid und Klaus Breme aus Barbis.

Trotz der Wärme wurden einige schöne Wanderfahrten mit Gildekameradinnen und Gildekameraden unternommen. Am Freitag Vormittag wurde die Ehrengilde durch die Stadt empfangen, am späten Nachmittag fand die Jahreshauptversammlung der Bundesehrengilde statt.

Neben den Regularien war der Höhepunkt die Ehrung langjähriger Mitglieder. Ingrid Breme konnte dabei die Urkunde und Nadel für 15-jährige Mitgliedschaft in der Ehrengilde vom Gildemeister Karl-Heinz Kubas in Empfang nehmen. Das nächste Bundesradsporttreffen und der Ehrengildekongress finden 2020 in Schwerin statt.